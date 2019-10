Nu ook vader (67) van Nederlands ‘spookgezin’ aangehouden

Ook de vader van het Nederlandse ‘spookgezin’, dat deze week werd bevrijd uit een afgelegen boerderij in Ruinerwold, is aangehouden. De 67-jarige man wordt verdacht van vrijheidsberoving, mishandeling en witwassen, zo meldt de lokale politie.

LEES OOK. Familie van ‘spookgezin’ reageert voor het eerst: “Drie kinderen zijn in 2011 al gevlucht van hun vader”

Het gaat om de tweede aanhouding in de ophefmakende zaak. Drie dagen geleden werd ook Josef B., een 58-jarige klusjesman die het pand huurde, al aangehouden. Ook hij wordt onder meer verdacht van vrijheidsberoving. Eerder raakte ook al bekend dat het ‘spookgezin’ banden zou hebben met de Moon-sekte. De politie onderzoekt nu of de levensovertuiging ertoe geleid heeft dat de groep afgezonderd leefde. “Er zijn redenen om aan te nemen dat de betrokkenen niet uit vrije wil op de boerderij woonden”, luidt het.

De politie was zondag naar een boerderij in Ruinerwold (in de provincie Drenthe) afgezakt nadat een 25-jarige jongeman uit de boerderij was verdwenen en compleet verward in een café was verschenen. Bij aankomst aan de afgelegen - en volledig dichtgetimmerde - boerderij troffen de speurders achter een kast in de woonkamer een trap naar de kelder aan. Daar woonden een bedlegerige man die enkele jaren geleden een herseninfarct zou hebben gehad en zijn zes kinderen. Ze waren allemaal totaal verwaarloosd.

De vader, Gerrit-Jan V., zou in totaal tien kinderen hebben. Drie daarvan zijn - volgens een verklaring van de familie - acht jaar geleden al uit zijn greep ontsnapt, zes anderen (allemaal tussen de 18 en de 25 jaar) werden deze week aangetroffen in de boerderij in Ruinerwold. De familie probeerde jaren geleden al contact te zoeken met de tiende zoon, maar zonder succes.

In totaal werken dertig politieagenten mee aan het onderzoek.