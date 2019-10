Delhaize “rotsvast” overtuigd van markthal in Sint-Annakerk: “Dit is een win-win”

Gent -

Delhaize blijft “rotsvast” geloven in haar plannen om een markthal, wijnbar en restaurant te installeren in de Gentse Sint-Annakerk. Dat zegt de supermarktgroep aan De Gentenaar. “Wij garanderen dat de kerk zal in volle glorie kunnen blijven bestaan. Dit is een win-win voor iedereen.” Actievoerders proberen het project tegen te houden. Maandag stemt de Gentse gemeenteraad over de plannen.