Bokslegende Mike Tyson is de 50 gepasseerd, maar kan nog steeds z’n mannetje staan

Bokser Mike Tyson is afgelopen juni 53 geworden en vocht veertien jaar geleden voor de laatste keer een officiële wedstrijd in de boksring. Toch beschikt hij nog steeds over de snelheid en explosieve kracht die van hem een levende legende maken. Dat bewijst hij in bovenstaande video waarin hij jong talent tips geeft, die donderdag op Instagram verscheen. “Ik stap niet terug in de ring”, aldus het bijschrift. “Maar ik zou het wel kunnen.”