Dit maakt een vroedvrouw allemaal mee: “Ik betrapte ooit een koppel in hun ziekenhuisbed”

Ze noemt zichzelf een vroedvrouw die toevallig zelf moeder is geworden, van Lexie (4,5) en Viggo (bijna 2). Uwe Porters (29) deed al thuisbevallingen, zette kinderen op de wereld in het ziekenhuis (en op het toilet), en bracht bezoeken aan huis bij pasgeboren baby’s. Haar ervaringen en verhalen bundelt ze nu in het boek Verlos ons. “Ik betrapte ooit een koppel in hun ziekenhuisbed.”