Ik denk, dus ik pen

In een vlaag van interessantie heb ik ooit een vulpen gekocht. Een zilverkleurige, met een gouden punt, of toch een kleurtje dat daar heel erg op leek. Ik weet niet meer waarom ik daar tweehonderd frank – zo lang is dat al geleden – voor wilde geven en ik weet niet meer waarom dat zo nodig moest. Wat ik wel nog weet: ik ben ze kwijt. Ooit ergens plompverloren gelegd in een vlaag van vergetelheid, die een mens op elke leeftijd kan treffen. Zonde.