Raf Terwingen derde kandidaat voor voorzitterschap CD&V

De strijd om de macht bij CD&V wordt er een tussen heel wat kandidaten. Na de Vlaamse parlementsleden Katrien Partyka en Vincent Van Peteghem liet gewezen Kamerfractieleider en huidig burgemeester van Maasmechelen Raf Terwingen op Twitter weten dat ook hij een gooi doet naar het voorzitterschap.

Terwingen zat jaren in de Kamer, maar raakte door de historische verkiezingsnederlaag van zijn partij en ondanks een goede persoonlijke score op 26 mei niet verkozen. Al meteen na de stembusslag liet de Limburger verstaan dat hij kandidaat wou zijn om Wouter Beke op te volgen.

Zo’n vijf maanden later zet Terwingen ook echt de stap. Op Twitter en YouTube kondigde hij donderdagavond het nieuws aan. “Laten we van een dieptepunt een opportuniteit maken”, spreekt hij in een filmpje zijn militanten toe.

Net zoals de twee andere kandidaten wil ook Terwingen de macht aan de basis geven. “De leden moeten niet de basis, maar de top van de partij zijn. Laten we de piramide op zijn kop zetten”, klinkt het. “Het mindere verkiezingsresultaat ligt bijna een half jaar achter ons. Er zijn genoeg analyses gemaakt, er is een Vlaamse regering gevormd en de hevigste emoties zijn voorbij. Nu is het tijd om onze rug te rechten. Om vooruit te kijken en aan een nieuw verhaal te werken.”

Terwingen was een van de twaalf apostelen die de partij fileerden en daarover een rapport schreven. Daarin stond onder meer dat CD&V zeker een centrumkoers moeten blijven varen. Terwingen onderschrijft dat volledig. “Laten we de eeuwige spreidstand tussen links en rechts achterwege laten. Laten we zoeken naar een balans: tussen identiteit en solidariteit, groei en groen en bescherming en afscherming.”

Tot slot pleit Terwingen voor een duidelijke stijl en positionering. De C wil hij absoluut behouden. “We moeten die net accentueren. In onzekere tijden zijn mensen net op zoek naar zingeving. Wij zijn de enige partij die levensbeschouwing in de kern van ons gedachtegoed heeft.”