De vijf wonderlijke avonturen van Club Brugge-spits Mbaye Diagne: “In België ben ik Mario, in Turkije was ik King Kong”

In alle stilte van de trein geplukt in Brussel-Zuid en in een wagen naar Brugge gezet. Het verhaal van hoe Club Brugge Mbaye Diagne (27) wegsnoepte voor de neus van Anderlecht, kent intussen iedereen. Veel minder bekend is hoe het parcours van de Senegalees in de tien jaar daarvoor verliep. De weg naar de Champions ­League met Club Brugge in vijf wonderlijke etappes.