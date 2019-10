Club Brugge verwacht vandaag nieuws van UEFA over schorsing van Ruud Vormer

Ongeveer op hetzelfde tijdstip als het perspraatje van Philippe Clement boog de UEFA zich gisteren over de zaak-Vormer. De kapitein van Club Brugge zou na zijn rode kaart tegen Real Madrid de scheidsrechter iets weinig fraais gezegd hebben. Het leverde hem een rapport van de scheidsrechter en een onderzoek van de Europese voetbalbond op. Vandaag zou Club Brugge de eventuele strafmaat kennen.

“Of ik een schorsing billijk zou vinden? Neen, zo subjectief ben ik wel. Volgens mij is er ook amper iets gezegd. Als je dat vergelijkt met andere dingen die soms op een voetbalveld gebeuren...”, sprak Clement. “Je wil je beste spelers niet kwijtraken. Ruud is de motor op ons middenveld. Fysiek, maar ook verbaal. Zijn schorsing zou een groot verlies zijn. Vervangers hebben we niet echt, maar we hebben wel al iets geprobeerd op training vandaag. Rits zou kunnen schuiven, maar door de blessure van Balanta heb je dan ook een probleem op zijn positie.”

Vormer is na zijn uitsluiting in Bernabéu sowieso geschorst voor de thuismatch tegen PSG op dinsdag. Als er een bijkomende schorsing volgt, moet Club nog bekijken of het in beroep gaat.

Voor de verplaatsing op Moeskroen van vanavond wacht Clement nog de fitheid van Tau af. De Zuid-Afrikaan trainde mee en zit in de kern, maar had gisteren nog wat last. “We beslissen vrijdag of hij kan spelen”, zei Clement. “Moeskroen is blijkbaar niet onze geliefkoosde verplaatsing. Het is een goed voetballend team, dat samen met ons al de meeste kilometers in de competitie aflegde.”

Voorts wacht Clement nog op de terugkeer van Mitrovic, Ricca en Balanta. Zij vertoeven in de laatste fase van hun revalidatie. “Over een weekje kunnen we hen misschien al recupereren.”