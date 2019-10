“Geachte meneer de president: wees geen idioot”: heeft Trumps stoere brief naar Erdogan (een averechts) effect gehad?

“Wees geen idioot”: zo staat het letterlijk in de brief van de Amerikaanse president Donald Trump aan zijn Turkse evenknie Erdogan. De brief, waarin Trump Erdogan probeert te overtuigen Syrië niet binnen te vallen, werd door het Witte Huis zelf naar buiten gebracht als bewijs dat de president het wel degelijk hard had gespeeld. “Typisch taalgebruik van Trump”, zegt Amerikakenner Bart Kerremans. “Maar je zou toch verwachten dat iemand uit zijn staf het woord ‘idioot’ eruit zou halen.”

De brief werd verstuurd op 9 oktober, vlak voor de Turkse invasie in Syrië – een invasie waarvan Erdogan Trump telefonisch op de hoogte had gebracht. In de brief waarschuwt Trump Erdogan dat hij geen ...