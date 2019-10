Diagne sprak naar eigen zeggen nooit met Anderlecht, in Brussel wijzen ze naar makelaar voor afketsen transfer

Het scheelde niet veel of Mbaye ­Diagne was vandaag ploegmaat van Wesley bij ­Aston ­Villa. De club uit Birmingham ­wilde hem, maar Gala­tasaray hield vast aan zijn vraagprijs van 15 miljoen euro. Zo veel geld wilde Villa niet betalen en Diagne had te weinig interlands met Senegal gespeeld om in aanmerking te komen voor een uitleenbeurt naar Engeland.