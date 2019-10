Vrouw in het holst van de nacht “achtervolgd door geest van grootmoeder” die omkwam in brand

Een Amerikaanse vrouw is ervan overtuigd dat de geest van de overleden oma van haar vriend nog steeds ronddwaalt op de plek waar ze omkwam. Oma June (90) stierf afgelopen maart in een woningbrand. Sindsdien hangt er “ongelooflijk veel energie” in het huis waar Lacey Turner (35) nog steeds met haar vriend - en de kleinzoon van June - woont. Turner besteedde niet veel aandacht meer aan die energie totdat ze achtervolgd werd door een “griezelige schaduw”.

Turner wilde haar planten op een warme augustusnacht nog van het nodige vocht voorzien, haar vriend Joe lag al in bed. Terwijl de Amerikaanse dertiger werd gefilmd door de beveiligingscamera’s rond de woning, schoot Joe plots wakker door een “bizar geluid”. Toen hij het beeldscherm bekeek om te zien waar zijn vriendin was, kreeg hij plots koude rillingen.

Volgens Turner heeft alles te maken met de felle brand, die op 15 maart 2019 in de woning woedde. Joe, zijn vader Bob - wiens huis het is - en Turner konden vluchten. June - die in een rolstoel zat - en haar hond konden de uitgang niet op tijd vinden en stikten door de rookontwikkeling.

Koude rillingen

“Joe probeerde nog naar binnen te gaan om ze te redden”, aldus Turner. “Maar oma June lag niet meer in haar bed. Ik smeekte Joe om haar niet te gaan zoeken.” De jongeman kon zijn vader redden, maar voor zijn oma kwam alle hulp te laat. Vader Bob was er erg aan toe, maar overleefde de felle brand.

“Het huis en de grond errond, stralen sinds de brand intens veel energie uit”, aldus Turner. “We hebben het laten zegenen.” Toch geeft ze toe dat ze die nacht “niks bijzonders” voelde, maar dat is volgens haar omdat ze gewend is geraakt aan de energie. “Maar toen we de beelden bekeken, stond het haar op mijn armen recht. Ik kreeg er koude rillingen van!”

Turner is ervan overtuigd dat de schaduw de geest van oma June is. Ze belooft ook dat ze voortaan niet meer ’s nachts voor haar planten gaat zorgen.

