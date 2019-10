Boezemvrienden Olivier Deschacht en Yves Vanderhaeghe: “De blessure van Kompany, die had ik voorspeld”

Al dertien jaar delen Yves Vanderhaeghe (49) en Olivier Deschacht (38) geen kleedkamer meer, maar elkaar wekelijks bellen – met scoutingstips – doen ze nog altijd, net als jaarlijks samen op vakantie gaan. En nog steeds hebben ze een mening over ‘hun’ Anderlecht. Bijna werden ze zelfs een trainerstandem bij KV Kortrijk, maar Deschacht verkoos de defensie van Zulte Waregem. Zaterdag staan de vrienden tegenover elkaar in de derby tussen de Kerels en de Boeren. “De top zes ligt al vast voor de komende tien jaar. Kortrijk of Zulte Waregem in Play-off 1 zou een mirakel zijn.”