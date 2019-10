Anderlecht spant bij FIFA nieuwe zaak aan tegen ex-speler Matias Suarez en eist nog 538.000 euro

Anderlecht spant bij de FIFA een nieuwe zaak aan tegen ex-speler Matias Suarez.

De Argentijn verbrak in 2016 onrechtmatig zijn contract bij RSCA met als drogreden dat hij zich in Brussel onveilig voelde na de aanslagen in Zaventem. Hij tekende toen bij Belgrano de Cordoba. De FIFA veroordeelde Suarez en de Argentijnse club eerder al tot de betaling van 1,4 miljoen euro wegens contractbreuk, maar de betalingen stopten op 900.000 euro. Paars-wit wil nu de rest, zo niet riskeert Belgrano een transferverbod en Suarez een speelverbod bij zijn huidige club River Plate en de nationale ploeg.