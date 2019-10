Koning van het zwart geld: hoe Peter Maes helemaal bovenaan stond in het fraudesysteem van Dejan Veljkovic

Van alle trainers die Lommel had kunnen aanstellen, koos het voor de kampioen van het zwart geld. Dankzij constructies die door spelersmakelaar Dejan Veljkovic werden opgezet, verdiende Peter Maes (55) jarenlang honderd­duizenden euro’s in het zwart. Hooggeplaatste bronnen in het onderzoek Propere Handen vermoeden dat hij tot 2,5 miljoen euro voor de fiscus verborgen heeft gehouden.