“De EU mag een belangrijke Brexit-veldslag gewonnen hebben. Maar de echte oorlog komt nog”

Net geen euforie heerste er in het Berlaymont­gebouw nadat Groot-Brittannië het op een ­akkoordje had gegooid over Brexit. Een hoera­gevoel omdat het onmogelijke was gebeurd. Niet een akkoord sluiten met de Britten, dat had ­Theresa May al gedaan. Wel dat een manier was gevonden om met die dwarskop Boris Johnson door een deur te kunnen. Dat had niemand ­verwacht.