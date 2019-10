Voetbalredacteur Bart Lagae verbaast zich over aanstelling van Peter Maes: “Lomp en lomper”

Toen Peter Maes op 20 februari van dit jaar in verdenking werd gesteld in Propere Handen stelden we in deze krant de vraag wat dit betekende voor zijn carrière. “Deze affaire doet hem uiteraard geen goed, maar wie daaruit besluit dat zijn carrière voorbij is, kent het voetbal niet”, merkten we op. “Er is altijd wel ergens een club of een land waar opportunisme belangrijker is dan ethiek. En waar Maes wel nog zal worden beschouwd als een goeie trainer, die nog een kans verdient.”