“Papa is geen monster”: spoedarts schreeuwt al tien jaar onschuld uit maar riskeert 24 jaar cel voor gifmoord op vrouw

Brakel / Gent -

Tien jaar nadat Kristel Zimmerman overleed aan een overdosis morfine, kreeg haar man Kris Permentier (50) voor het Gentse hof van beroep te horen dat hij 24 jaar opsluiting riskeert. Pleegde de spoedarts uit Brakel destijds de (bijna) perfecte gifmoord, zoals het gerecht stellig beweert? Of is hij, zoals zijn (schoon)familie al die tijd uitschreeuwt, totaal onschuldig? “Wie zijn vrouw stiekem vergiftigt, belt twee minuten later de hulpdiensten niet.”