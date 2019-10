Onvrede bij refs groeit: buitenlandse scheidsrechtersbazen strijken meer dan de helft van budget op

Opschudding in de Belgische scheidsrechterswereld. De buitenlandse scheidsrechtersbazen David Elleray (65) en Bertrand Layec (53) verdienen respectievelijk 300.000 euro en 200.000 euro per jaar. Dat is meer dan de helft van het volledige scheidsrechtersbudget, dat 850.000 euro bedraagt. De onvrede bij onze refs bleef niet uit.

Het was ex-topscheidsrechter Serge Gumienny die zaterdag in Het Belang van Limburg de kat de bel aanbond. “Elleray doet dit niet voor een appel en een ei”, aldus de huidige analist van de refs. “Ik weet uit zeer goede bron dat hij een bruto jaarsalaris van maar liefst 300.000 euro opstrijkt. Layec krijgt 200.000 euro per jaar.” Gumienny werd hier en daar als een fantast weggezet, maar navraag bij de Pro League en de Belgische voetbalbond, die de kosten verdelen, leert dat die bedragen kloppen. Bovendien werd met de Franse ex-topref Frédy Fautrel (47) nóg een buitenlander aan de top van het scheidsrechterscomité toegevoegd. Hij moet de videorefs opleiden, begeleiden en evalueren. “Nóg een flink loon erbij”, klinkt het bij de refs, die hun ongenoegen vooralsnog anoniem uiten. Zij mogen niet met de pers praten zonder toestemming, op straffe van schorsing.

Er deden al langer geruchten de ronde over de exorbitante vergoedingen voor de Engelsman Elleray en de Fransman Layec, die niet eens fulltime in België vertoeven. Nu de bedragen in de openbaarheid zijn gekomen, dreigt een luider protest. Het gegeven dat Layec ook in Cyprus als baas van de refs nog eens een vergoeding krijgt en Elleray niet langer in het hoogste scheidsrechtersorgaan van de UEFA zetelt, voedt de onvrede. Elleray werd onder meer aangetrokken omdat hij er als UEFA-afgevaardigde mee kon voor zorgen dat er nog eens een Belg op een WK of EK zou fluiten. Maar die piste is er nu dus niet meer.

Slappe prestaties

Tot overmaat van ramp is er ondanks de forse investeringen nog steeds geen verbetering te merken in onze arbitrage. De refs staan sinds dit seizoen dan wel scherper (hun vetpercentage bedraagt maximaal nog maar 15 procent), maar er worden nog veel fouten gemaakt. Vooral met de VAR is het nog steeds moeilijk een lijn te ontdekken, wat voor veel vraagtekens zorgt. Zo ging de videoref in de fout of weigerde hij in te grijpen in onder meer Club Brugge-Eupen (fout op Vormer), Charleroi-Anderlecht (ingebeeld handspel Chadli), Club Brugge-AA Gent (fout op Yaremchuk), enzovoort. En telkens volgde een niet altijd rechtlijnige uitleg door het Referee Department. De evaluatie van de scheidsrechters verloopt bovendien via een ingewikkeld systeem. De beelden van hun wedstrijden worden in het buitenland bekeken en geanalyseerd, waarna de scheidsrechters de feedback per mail ontvangen. Geen communicatie face to face dus, wat de zaken er niet makkelijker op maakt.

Vandaag staat David Elleray de pers te woord om meer uitleg te geven.