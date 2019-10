CLUBNIEUWS. Vincent Kompany wellicht niet in selectie Anderlecht, Percy Tau nog onzeker bij Club Brugge

Voor de verplaatsing op Moeskroen van vanavond wacht Club Brugge nog de fitheid van Percy Tau af. Anderlecht hervat zondag de competitie, thuis tegen STVV, maar zal wellicht nog niet kunnen rekenen op Vincent Kompany. Bij Kortrijk traint Selemani, maar het feit dat er geen oplossing komt in de zaak met zijn ex-club Union begint zwaar te wegen. Uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Kompany wellicht niet in selectie

Op sportief vlak wordt verwacht dat Vincent Kompany de selectie tegen STVV niet haalt. Maandag trainde hij wel even op het veld, maar de dagen nadien bleef hij binnen. Gisteren bezocht Anderlecht het tennistoernooi van Antwerpen, maar Kompany zegde af omdat hij extra rust verkoos. De andere centrale verdediger, Derrick Luckassen, is geschorst. (jug)

CLUB BRUGGE. Percy Tau nog onzeker

Voor de verplaatsing op Moeskroen van vanavond wacht Clement nog de fitheid van Tau af. De Zuid-Afrikaan trainde mee en zit in de kern, maar had gisteren nog wat last. “We beslissen vrijdag of hij kan spelen”, zei Clement.

Voorts wacht Clement nog op de terugkeer van Mitrovic, Ricca en Balanta. Zij vertoeven in de laatste fase van hun revalidatie. “Over een weekje kunnen we hen misschien al recupereren.”

STANDARD. Carcela, Amallah en Cimirot sluiten aan

Met Mehdi Carcela, Selim Amallah en Gojko Cimirot zijn de laatste internationals bij Standard gisteren aangesloten. Amallah is in de oefenmatch tegen Gabon (2-3-verlies) niet aan spelen gekomen en moet dus nog op wachten op zijn debuut voor Marokko.(bfa)

KV KORTRIJK. Selemani wordt ongeduldig

Rolland liep een spierscheur op en is net als Ivanof (revalidatie na operatie) out. Voor Kagé (last aan de knie) en Ezekiel (traint individueel) komt de derby tegen Zulte Waregem allicht nog te vroeg. Stojanovic trainde elke dag mee en is fit. Selemani traint, maar het feit dat er geen oplossing komt in de zaak met zijn ex-club Union begint zwaar te wegen. Binnenkort zouden beide clubs rond de tafel plaatsnemen. (kv)

ZULTE WAREGEM. Elk een ster voor de Essevee-sterren

Alle spelers zijn fit. Gisteren was het een speciale dag, want alle spelers kregen hun nieuwe Mercedes A berline overhandigd. “Een wagen met een ster voor de Essevee-sterren”, lachte perschef Jeroen De Volder, die zelf ook de sleutels van een exemplaar kreeg. Ruim 650 fans maken morgen de verplaatsing naar Kortrijk. (kv)

KV OOSTENDE. Bataille raakt fit, voorverkoop bekermatch Club gestart

De blessure van Bataille valt mee: na een kniestoot bij de U21 kon de rechterpoot opnieuw trainen. De match tegen Eupen zou geen probleem morgen vormen. Vandaag start de voorverkoop voor de bekermatch KV Oostende-Club Brugge op 4 december in de Versluys Arena. Het gaat om een voorrangsperiode voor abonnees en een vrije verkoop in tribunes A en E. Opvallend: alle tickets kosten amper 10 euro. De voorrangsperiode voor abonnees loopt tot en met 11 november. (jve)

CERCLE BRUGGE. Vitali neemt afscheid

François Vitali bereikte gisteren een akkoord over zijn vertrek met AS Monaco. Vitali nam woensdag met een etentje al afscheid van de staf en de medewerkers. Cercle wil het liefst een Belg als opvolger. Vitali wilde bij zijn afscheid dit kwijt: “Ik heb een mooie periode achter de rug met de titel in 1B als hoogtepunt. We evolueerden met het project vroeger dan verwacht. Het is goed dat Oleg Petrov zich nu meer om Cercle wil bekommeren en Vincent Goemaere is ook de juiste man om dit proces te begeleiden. Jammer dat dit niet eerder gebeurde.” (kv)

AA GENT. Beloften boeken nieuwe zege

Jong AA Gent won dinsdagavond ook haar derde groepswedstrijd in het kader van de Beker van België voor U21-teams. Op bezoek bij Tubize werd het 1-2 voor het team van Frédéric Dupré. Glen Diedhiou en Cedric Van Daele (foto) maakten de Gentse doelpunten. (ssg)

RC GENK. Beloften ontvangen Standard

De Genkse beloften werken vrijdagavond (19.30u) op het B-veld een competitiematch af tegen Standard. Uit de A-kern is alleen doelman Maarten Vandevoordt van de partij. (mg)

KV MECHELEN. Antwerp komt te vroeg voor Engvall

KV Mechelen zal zondag nog niet kunnen rekenen op Gustav Engvall. De Zweedse aanvaller traint nog altijd individueel op het veld. De clash tegen Antwerp komt zeker nog te vroeg. Ook voor Laurent Lemoine is een terugkeer nog niet voor binnenkort. De jonge verdediger is nog altijd aan het revalideren. Het AFAS Stadion is voor de tweede wedstrijd op rij volledig uitverkocht voor de komst van Antwerp. Net als tegen Club Brugge zijn alle 16.500 tickets (of abonnementen) de deur uit. (thst)

STVV. Teixeira langer uit

Jorge Teixeira ondervindt opnieuw meer hinder aan de heup en zal zeker nog enkele matchen out zijn. Donderdag trainde doelman Daniël Schmidt voor het eerst sinds de interlandbreak weer mee. In de namiddag arriveerden ook Santiago Colombatto, Cong Phong Nguyen en Chris Durkin opnieuw op het oefencomplex.(gus)