De Block: “Ik hou mijn hart vast voor wat komt”

Minister Maggie De Block (Open VLD), onder meer bevoegd voor Asiel en Migratie, “houdt haar hart vast voor de vluchtelingenstroom die eraan zit te komen” na de Turkse inval in het noordoosten van Syrië. “Er is sprake van 3,5 miljoen vluchtelingen die zich daar bevinden”, zegt ze. “Negen kansen op de tien dat die stroom onze kant opkomt en dan dreigt een nieuwe migratiecrisis.”

De Block hekelt de lakse aanpak op Europees niveau. “Ik ben in 2011 bevoegd geworden voor Asiel en Migratie en in 2014 weggegaan. Ik ben in 2018 teruggekomen en er is nog niets veranderd. Er moet echt op Europees niveau een beter asielbeleid worden gemaakt.”

Intussen is het aantal aanvragen in ons land onder controle, zegt ze. Er komen iedere maand 500 à 600 opvangplaatsen bij, maar dat was ingecalculeerd en is een gevolg van de achterstand die wordt weggewerkt. Daarvoor was begin dit jaar al extra budget uitgetrokken. “Een nieuwe budgetverhoging is voorlopig niet aan de orde”, klinkt het. (mvdr)