Nog nooit zoveel ritten geschrapt, nog nooit zoveel klachten gekregen

Vorig jaar was voor De Lijn al een annus horribilis, maar 2019 wordt nóg erger. Uit cijfers van het Vlaams Parlement blijkt dat er dit jaar nog meer bussen zullen worden geschrapt. In het recordjaar 2018 waren dat er 200.000. Maar in augustus zaten we voor dit jaar al aan een kleine 152.000. En het aantal klachten lag vorige maand met 16.251 al een stuk hoger dan het recordcijfer van 14.000 over heel 2018. Lamentabel, geeft ook kersvers Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) toe. De stakingen en het chronisch personeelstekort zijn de oorzaken. Meer chauffeurs aanwerven én een gegarandeerde dienstverlening bij stakingen moeten volgens de liberale minister het tij keren.

Overvolle bussen en trams

Net op dit moment duikt echter het plan van De Lijn op om tram- en bustickets duurder te maken tijdens de spits. Volgens de vervoersmaatschappij is het maar één van de scenario’s die onder de loep worden genomen en moet alles nog beslist worden, maar de bedoeling van het plan is duidelijk: het probleem van de overvolle bussen en trams tijdens de spits oplossen. Voor abonnees zou de maatregel niet gelden, maar de duurdere tickets kunnen andere reizigers wel aanzetten om op een ander tijdstip te pendelen.

Om dezelfde reden maakte spoorwegmaatschappij NMBS het onmogelijk voor gepensioneerden om hun voordeeltarief nog te gebruiken tijdens de spitsuren. Een soort van rekeningrijden voor busgebruikers, dus. Voor automobilisten lag bij de vorige Vlaamse regering een kilometerheffing op tafel die duurder zou zijn tijdens de spits, maar die plannen zijn opgeborgen.

“Verrottingsstrategie”

Ook bij de Zweedse meerderheidspartijen valt gemor te horen. Volgens Vlaams Parlementslid Karin Brouwers (CD&V) kunnen de tarieven buiten de spits wel lager, maar duurdere tickets tijdens de spits? “Terwijl de dienstverlening ondermaats is, kan je niet verantwoorden dat je de prijzen verhoogt.”

Eerder deze week raakte overigens ook al bekend dat De Lijn eraan denkt om te schrappen in het aanbod, om het gebrek aan chauffeurs op te vangen. “Ik wil hen er toch aan herinneren dat dat ingaat tegen het decreet”, zegt Brouwers.

Oppositiepartij SP.A reageert scherp op de plannen. Vlaams fractieleider Conner Roussseau heeft het over een verrottingsstrategie “Eerst een bedrijf kapot besparen en de klanten ontevreden maken, om vervolgens het bedrijf te privatiseren. Op het moment dat we massaal in de file staan en de dienstverlening van De Lijn historisch laag is, beslist deze Vlaamse regering om het openbaar vervoer verder dood te knijpen.”