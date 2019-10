Koerden bereid om staakt-het-vuren met Turkije in Syrië te respecteren

De Koerden in het noorden van Syrië zijn bereid om het staakt-het-vuren te respecteren dat Turkije en de Verenigde Staten overeen zijn gekomen. Dat heeft de commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), Mazlum Abdi, gezegd. Volgens de SDF is het bestand al van kracht sinds 22 uur lokale tijd (21 uur in België) in het noordoosten van Syrië.

De SDF zijn een alliantie van verscheidene Koerdische en Arabische milities. Onder hen ook de door Turkse president Recep Tayyip Erdogan geviseerde Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). “Wij zijn bereid om het staakt-het-vuren te respecteren”, zei Abdi tijdens een telefonisch interview op de Koerdische zender Ronahi.

Dankzij het akkoord kunnen vluchtelingen terugkeren naar hun huis, aldus de commandant nog. Hij stelt dat het akkoord er is gekomen dankzij de internationale druk.

Vijf dagen pauze

Eerder op de avond liet de Amerikaanse vicepresident Mike Pence weten dat de VS en Turkije een staakt-het-vuren waren overeengekomen. Turkije zal zijn militaire operatie op pauze zetten om de Syrisch-Koerdische milities gedurende vijf dagen de kans te geven zich terug te trekken uit de “veiligheidszone”. Daarna zal de operatie eindigen, aldus Pence.

Met de uitvoering van het staakt-het-vuren zullen de Verenigde Staten geen nieuwe sancties aan Turkije opleggen. Na een permanent bestand zullen de VS de Amerikaanse sancties die al van kracht zijn, intrekken, zei Pence nog.

Voor de eerste fase van dit bestand eindigt, zal Erdogan nog een ontmoeting hebben met de Russische president Vladimir Poetin op 22 oktober in Sotsji. Naar alle waarschijnlijkheid zullen ze daar aan een eigen deal werken.

“Miljoenen levens redden”

Op Twitter liet de Amerikaanse president Donald Trump weten dat dankzij het akkoord “miljoenen levens gered zullen worden”.

“Meer levens zullen gered worden wanneer we het terrorisme verslaan... Ik heb er vertrouwen in dat deze gezamenlijke inspanning vrede en de stabiliteit zal bevorderen in onze regio”, reageerde Erdogan.

Turkije heeft volgens de Amerikanen aan de Verenigde Staten beloofd dat zijn “veiligheidszone” in het noorden van Syrië slechts tijdelijk is en geen massale vluchtelingenstromen zou veroorzaken. “De Turken – zowel (president) Erdogan als andere hoge functionarissen – hebben ons herhaaldelijk verzekerd dat ze absoluut geen intentie hebben om heel lang in Syrië te blijven”, verklaarde de Amerikaanse gezant voor Syrië James Jeffrey aan journalisten aan boord van het vliegtuig van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo tussen Turkije en Israël.