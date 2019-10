Ruth (43) en Dorien (47) poseren als echte modellen tussen de chemo door. “Ook vrouwen met kanker kunnen stralen”

Gent -

Die dekselse ziekte verslaan. De rest is niet van belang. Maar ook kankerpatiënten willen er mooi uitzien. Gisteren, op de Dag tegen Kanker, kregen Ruth (43) en Dorien (47) een uitgebreide restyling door Rosette La Vedette, het label van sjaals en mutsen voor wie door chemo haar verliest. Van make-up over kledij van Xandres tot een superdeluxe fotoshoot. “Het is niet omdat ze haren verliezen, dat ze zich minder mooi moeten voelen”, zegt organisatrice en ex-kankerpatiënte Wendy Rosseel. “Ook vrouwen met kanker kunnen in de juiste kleuren stralen.”