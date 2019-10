Stafchef Witte Huis geeft toe dat VS hulp inhield om Oekraïne onder druk te zetten: “We doen dat constant”

Tijdens een opmerkelijke persbriefing gaf Mick Mulvaney, stafchef van het Witte Huis, donderdag toe dat president Donald Trump bijna 400 miljoen dollar aan militaire hulp aan Oekraïne bevroor om het land onder druk te zetten om een onderzoek naar activiteiten van de Democraten te starten. Al ontkende Mulvaney dat even later.

Volgens Mulvaney werd Oekraïne onder meer gevraagd een server van het Democratisch Nationaal Comité (DNC) te onderzoeken, die tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 werd gehackt. Hij gaf toe dat de hulp – die al door het Congres was goedgekeurd – daarvoor deels werd ingehouden. Geld inhouden om druk uit te oefenen, “doen we constant in ons buitenlands beleid”, aldus Mulvaney.

Impeachment-onderzoek

De kwestie rond de onthouding van de hulp vormt een belangrijk element in de controverse die leidde tot het impeachment-onderzoek tegen president Trump.

De vraag om de server te onderzoeken zou gevallen zijn tijdens het veelbesproken telefoongesprek afgelopen zomer tussen Trump en diens Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski. Trump zou ook hebben gevraagd om het Californische cybersecuritybedrijf CrowdStrike onder de loep te nemen. De DNC nam CrowdStrike onder de arm om de daders van de hacking op te sporen, een onderzoek dat in Rusland uitkwam. Er wordt echter gespeculeerd over een link met Oekraïne, en de Republikeinen zijn op zoek naar de oorsprong van het onderzoek naar samenzwering tussen Rusland en het Trump-team.

In hetzelfde telefoontje vroeg Trump aan Zelenski om de activiteiten van zijn Democratische rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter te onderzoeken. Zoon Biden was directielid van een Oekraïens energiebedrijf. Zelenski stemde in met het onderzoek. Later kreeg Oekraïne de militaire hulp die eerder was overeengekomen.

“Verkeerd begrepen”

De uitspraken van Mulvaney verrassen. President Trump en zijn administratie ontkennen immers al weken dat voor de militaire steun een tegenprestatie zou zijn gevraagd.

Mulvaney sprak zichzelf later in een mededeling tegen en sloot het bestaan van een tegenprestatie uit. Zijn uitspraken waren volgens hem verkeerd begrepen en door de media misbruikt voor hun “heksenjacht”. “Laat me duidelijk zijn: er was absoluut geen quid pro quo tussen militaire hulp aan Oekraïne en een onderzoek naar de verkiezing van 2016. De president heeft me nooit gezegd om geld in te houden tot de Oekraïners iets deden met de server. De enige reden dat we het geld inhielden, was wegens een bezorgdheid over een gebrek aan steun van andere naties en bezorgdheden over corruptie. Er was nooit enige voorwaarde voor de doorstroming van hulp die te maken zou hebben met de zaak van de DNC-server.”

Trump bevestigde zijn vertrouwen in zijn stafchef.

Trumps advocaat Jay Sekulow liet weten dat “het juridisch team niet betrokken was bij de persbriefing van de stafchef” en medewerkers van het ministerie van Justitie zeiden niet te begrijpen waarom Mulvaney een link tussen de militaire hulp en de vragen om onderzoek zou suggereren.

De Democraten zagen Mulvaneys uitspraken echter als een bekentenis. Volgens Adam Schiff, de Democratische voorzitter van een van de drie commissies die het onderzoek tegen president Trump voeren, hebben Mulvaneys uitspraken de impeachment-situatie “veel, veel erger” gemaakt. Lid van de commissie Eric Swalwell zei dat Mulvaney “mee de bekentenis van de president ondertekende”.