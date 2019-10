Maserati verliest controle over stuur: 30 meter vangrail stort naar beneden

De wagen was klaar voor de schroothoop. Foto: jdu

Gent - Een Maserati heeft donderdagavond rond middernacht heel wat schade aangebracht ter hoogte van het Keizerviaduct. De wagen ramde de vangrail, waarvan dertig meter naar beneden viel. De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf, zijn passagier werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De chauffeur van de Maserati verloor rond 23.30 uur de controle over het stuur en raakte van de weg af op het viaduct. Daarbij raakte hij de vangrails, waarbij hij een dertigtal meter vangrail de dieperik instuurde. De chauffeur had geluk, zijn wagen bleef op het wegdek. De Maserati was wel klaar voor de schroothoop. De vangrail belandde ook op een geparkeerde wagen, daarbij vielen geen gewonden.

De vangrail stortte naar beneden. Foto: jdu