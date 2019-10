Aanslag “zoals op 11 september” verijdeld in Frankrijk

In Frankrijk is een paar dagen voor de dodelijke schietpartij in een politiekantoor in Parijs een aanslag vermeden die gepleegd zou worden met een gekaapt vliegtuig, net zoals op 11 september 2001 in New York. Het is de zestigste aanslag die sinds 2013 verijdeld kon worden, heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner donderdag verklaard.

Christophe Castaner was donderdagavond te gast in het tv-programma ‘Vous avez la parole’. Daar zei de minister van Binnenlandse Zaken dat sinds 3 oktober, de dag van de dodelijke schietpartij in een politiekantoor in Parijs, geen aanslagen meer verijdeld zijn. “Maar net ervoor wel nog”, aldus Castaner.

Christophe Castaner Foto: AFP

Sinds de aanslagen in 2013 zijn al zestig aanslagen verijdeld, zei de minister, en de zestigste was door de dader dus net voor 3 oktober gepland. “Het gaat om een individu dat zich wilde inspireren op de aanslagen van 11 september en de vliegtuigen die de torens van het World Trade Center vernield hebben. Hij was zich aan het organiseren om een vliegtuig te kapen.”

De man kon opgepakt worden door de Franse ordediensten. “Onze diensten doen elke dag enorm goed werk”, bewierookte Castaner hen. “Er gebeuren heel regelmatig arrestaties van geradicaliseerde personen die een aanslag zouden willen plegen.”