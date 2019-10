Populairste studentenrestaurant blijft voorlopig gesloten: “We zitten er zelf mee verveeld”

Gent - De Brug, het populairste studentenrestaurant van Gent, blijft nog even gesloten. De verbouwingswerken lopen vertraging op.

30 september moest de klus geklaard zijn. Maar de verbouwingswerken aan het beroemde studentenrestaurant De Brug lopen vertraging op. Het wordt ergens in november. “Een precieze datum kunnen we er nog niet op plakken”, zegt UGent-woordvoerster Stephanie Lenoir.

Intussen kunnen studenten terecht in restaurant Sint-Jansvest en de Kantienberg even verderop. Toch klinkt er her en der gemor. “We zitten er zelf mee verveeld”, aldus Lenoir. “Maar door de vele regen van 1 oktober is er waterschade op de werf. Dat heeft de planning in de war gestuurd. Er waren ook problemen om een koelcel te installeren. We kunnen uiteraard niet openen vooraleer alles in orde is met het oog op hygiëne en voedselveiligheid. Maar de werken schieten nu weer goed op.”

Resto De Brug wordt omgebouwd tot een megarestaurant met 1.000 zitplaatsen en een groot terras. Dat was hoognodig, want het pand barstte uit zijn voegen. De verbouwing gebeurt in verschillende fases. De volledige nieuwbouw moet in 2021 klaar zijn.

Het restaurant serveert dagelijks 3.000 maaltijden en broodjes. De spaghetti en kaaskroketten zijn een begrip. Maar daar zullen de studenten dus nog even op moeten wachten.