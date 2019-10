Ex-schepen Anick Berghmans krijgt 30 maanden cel, waarvan 24 met uitstel, voor rol bij plofkraak in Lommel

Lommel - De Lommelse ex-schepen voor SP.A Anick Berghmans is vrijdag veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 24 maanden met uitstel, in het plofkraakproces in de Hasseltse correctionele rechtbank. Ze is ook voor zeven jaar uit haar rechten ontzet.

De openbare aanklager had voor de 39-jarige vrouw, die eerder al bekendheid genoot via Big Brother en Ketnet, een celstraf van 4 jaar en een ontzetting uit de rechten voor 7 jaar gevraagd wegens betrokkenheid bij de plofkraak op een geldautomaat van Bpost in Lommel op 21 juni 2018.

De plofkrakers in Lommel hadden hun Audi onder een zeil in de schuur aan de woning van Berghmans gestald. Ze had de vraag om de auto daar te stallen gekregen van de voortvluchtige vijftiger Patje H. uit het Oost-Vlaamse Zele, die vrijdag 5 jaar cel kreeg. Drie Nederlanders tussen 30 en 56 jaar uit Amsterdam en Zaandam kregen celstraffen van 5, 7 en 8 jaar.

De buit van de plofkraak bedroeg bijna 238.000 euro.