Ga eens aan de slag via try & hire

Mechelen - Peter Jamée (45) is aan de slag als IT-specialist bij Attentia. Hij is de eerste die dat deed via de try & hire-formule van ElmosExpert uit Mechelen. Met deze formule kunnen kandidaten en werkgevers uitproberen of het klikt. ElmosExpert zoekt zo naar de perfecte match.

Bedrijfscultuur en cultural fit zijn belangrijker dan ooit. Het vinden van de perfecte match is dan ook meer dan ooit de uitdaging. Wervings- en selectiebureaus springen daarbij ter hulp. Met de try & hire-formule gaat ElmosExpert, een dochteronderneming van Elmos, nog een stapje verder.

De medewerkers worden aangeworven met een contract van onbepaalde duur en kunnen gedurende een jaar hun werkgever leren kennen en uitproberen of de job bij hen past. Na een jaar volgt dan een vast contract. Als het toch fout zou lopen, wordt een nieuwe opdracht gezocht. Ook mensen zonder IT-achtergrond, maar met interesse voor IT kunnen op die basis aan de slag. ElmosExpert geeft ze dan eerst een training.

Ervaring meenemen

Voor Peter Jamée was de formule een belangrijke houvast. “Ik was voordien al vijftien jaar actief in de software-business, maar dan in een totaal andere branche, meer bepaald de embedded software. Ik was op een moment gekomen dat ik graag eens iets anders wilde proberen, maar vond het ergens wel wat moeilijk. Je hebt ten slotte al heel wat ervaring opgebouwd en ik wilde wel iets anders doen, maar toch die ervaring kunnen meenemen. Ik zocht een job dichtbij huis en vind het belangrijk om te weten waar ik terecht kom en met welke mensen ik zal samenwerken.

De try & hire-formule was hiervoor de perfecte manier”, getuigt hij. “Eerst was er een telefoontje om al een keer te bespreken wat ze mij konden aanbieden. Daarna volgde een eerste gesprek waarbij ze een aantal concrete aanbiedingen voorlegden, waaronder bij Attentia. Daar ging ik het eerste jaar aan de slag als consultant. Zo kreeg ik de kans om het bedrijf en de sector (HR & Well-being) te verkennen om te zien of het mij beviel. Want de job mocht dan op technologisch vlak wel goed aansluiten, het is toch een heel andere sector. En je weet ook niet of het zal klikken.

