De ene chauffeur is de andere niet

De nood aan chauffeurs van vrachtwagens en autobussen lijkt groter dan ooit. Maar waar voor de ene chauffeur een heuse war for talent heerst, is dat bij de andere chauffeur al veel minder het geval. Waar zit het verschil? “Er zijn heel veel aspecten aan de job van chauffeur.”

“Een groot onderscheid zit al in het type rijbewijs dat de betreffende chauffeur nodig heeft”, antwoordt Laenja Pattyn, strategisch accountmanager transport en logistiek bij de VDAB, als we haar de vraag voorleggen naar knelpunten bij bus- en vrachtwagenchauffeurs. “Eigenlijk zijn er vier soorten rijbewijzen van tel: C voor vaste vrachtwagen, CE voor vrachtwagens met trekker oplegger, D voor buschauffeurs en het gewone rijbewijs B voor het klassieke vervoer via onder meer bestelbusjes.”

De knoop zit vooral in de rijbewijzen C, CE en D. “Het blijkt vaak een hinderpaal om dat te halen. Het theoretisch examen is niet echt makkelijk. En zo’n examen moet je bovendien afleggen in één van de drie landstalen. Ook het gevraagde niveau van het Nederlands is hierbij vrij hoog. Dat maakt het niet altijd eenvoudig voor anderstaligen.”

De Lijn

Het tekort aan chauffeurs bleek de laatste weken en maanden onder meer door het chauffeurtekort bij De Lijn, waardoor bepaalde lijnen niet altijd konden worden bediend. “Maar ga er maar vanuit dat ook gewone transportfirma’s vandaag vaak geen chauffeurs vinden, waardoor bepaalde transporten niet kunnen worden uitgevoerd. Alleen valt dit voor een burger of consument minder op”, oppert Laenja Pattyn.

Wat volgens Pattyn ook een rol speelt, is de minder positieve connotatie. “De job kampt een beetje met een imagoprobleem: het zou hard werken zijn met lange dagen en onderbetaald. En als buschauffeur krijg je af en toe herrie met passagiers. Dat klopt allemaal maar voor een deel, maar het klopt dat de arbeidsomstandigheden niet iedereen aanspreken.”

Feit is dat een werkzoekende chauffeur, zeker één met een van de drie ‘gegeerde’ rijbewijzen vandaag vaak de keuze heeft. “Er is zeker een war for talent bij chauffeurs aan de gang. Ik hoor van chauffeurs die ergens anders gaan werken voor honderd euro per maand extra. Of van chauffeurs die zelf helemaal hun vrachtwagen mogen inrichten.”

Lees verder...

>

>

>