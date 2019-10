Een transportregisseur overleeft op adrenaline en stress

“Ik zie een groeiende nood aan specialisten in onze sector”, stelt Dorien Everaerts, die werkzaam is als transportregisseur. Foto: Jobat.be

Pakjes die een speciale behandeling nodig hebben, dat is spek voor de bek van de medewerkers van het logistiek bedrijf, Jetpak in Machelen. “Een zending met een uitdaging? Dat is helemaal ons ding” zegt Dorien Everaerts die er transportregisseur is. Welke regisseur?

Dorien startte in 2012 als administratief bediende bij Jetpak. In 2017 vond ze dat het tijd was voor iets nieuws en maakte ze de switch naar een operationele functie binnen Jetpak. “Ik had nood aan een job met meer afwisseling. De buzz van een operationele omgeving trok me aan. Zeker een job als transportregisseur leek me wel wat. Ik zou onze klanten voortaan rechtstreeks kunnen helpen met het vinden van de beste oplossing voor hun zending. Elke dag ziet er anders uit. Vandaag moet je een vliegtuigonderdeel zo snel mogelijk op z’n bestemming krijgen. Morgen ben je medisch materiaal naar de andere kant van de wereld aan het verzenden. Overmorgen zoek je naar oplossingen om een muziekinstrument zo snel mogelijk bij een muzikant te krijgen.”

Eigenlijk is elke zending, zo benadrukt ze, een uitdaging op zich waarvoor je op zoek gaat naar de beste transportoplossing. Voor die specifieke klant, voor die specifieke situatie. “Die gepersonaliseerde benadering maakt dat je bij de pinken blijft, maar ook dat je werkdagen heel snel voorbijgaan”, zegt Dorien Everaerts.

Adrenalinemomenten

Dat een transportregisseur met heel wat stress te kampen heeft, ontkent Dorien niet. “Als de techniekers van een luchtvaartmaatschappij op een wisselstuk wachten, dan weet je dat er een vliegtuig met passagiers aan het wachten is om te kunnen opstijgen”, vertelt ze. “Bij medisch materiaal dat moet getransporteerd worden, gebeurt het wel eens dat de chirurg en zijn team dat materiaal nodig hebben om met een operatie te kunnen doorgaan. Ik hoef je niet te vertellen dat dit situaties zijn die een behoorlijke dosis stress en adrenaline met zich meebrengen.”

Tegelijkertijd zijn het ook die situaties die haar de meeste jobvoldoening geven: je kan echt het verschil maken. “Op zulke momenten is het een kwestie van je aandacht te focussen, alles te geven en doortastend te zijn. Het zijn dan ook momenten die je heel intens beleeft. En als je het dan voor elkaar gekregen hebt, dan volgt er een kleine kick.“

