Agent redt bewusteloze bestuurder op het nippertje van aanstormende trein

Deze agent in het Amerikaanse Utah heeft een bestuurder het leven gered door zijn alerte reactie. Toen hij samen met zijn collega langs de sporen reed, merkte hij al gauw dat er een auto op stilstond. De agent twijfelde geen seconde en snelde de bestuurder te hulp. Deze bleek bewusteloos achter het stuur te zitten door een onbekende medische reden. De agent probeerde de man te bevrijden terwijl zijn collega hen waarschuwde voor de aanstormende trein die met hoge snelheid naderde. Hij kon de bestuurder op het nippertje uit de auto sleuren, amper een seconde voor zijn wagen werd verbrijzeld door de trein. De twee kwamen er zonder kleerscheuren vanaf, maar de bestuurder had geen idee waar hij net aan was ontsnapt.