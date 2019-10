Turkije kondigt staakt-het-vuren aan in Syrië, maar hoe lang houdt dat stand? En wat is er juist afgesproken?

Turkije stopt voor vijf dagen met zijn offensief in het noordoosten van Syrië. En geeft zo aan de Koerdische milities de kans om zich terug te trekken uit de 30 kilometer brede ‘veiligheidszone’ die Turkije wil creëren. Maar het is nog maar de vraag hoe lang de wapens zwijgen, want Turkije en de Koerdische milities interpreteren het akkoord op een verschillende manier.