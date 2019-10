Rechter onverbiddelijk: bomenvriend Alain moet huis verkopen

Brugge - Bruggeling Alain De Coessemaeker moet zijn huis in de Vondelstraat in Assebroek verkopen. Dat heeft de bomenvriend vrijdagochtend te horen gekregen voor het arbeidshof.

De arbeidsrechtbank oordeelde in december dat De Coessemaeker zijn woning moet verkopen om de torenhoge dwangsommen te betalen die hij aan zijn buren moet als gevolg van een aanslepend geschil over de bomen in zijn tuin. In 2013 oordeelde de vrederechter dat de bomen die te dicht bij de perceelgrens stonden weg moesten, omdat ze zijn buren te veel hinderden. Per dag vertraging moest De Coessemaeker duizend euro betalen.

Omdat de bomen een te grote emotionele waarde hebben voor de man, besloot hij om ze te verplanten in plaats van te rooien. Een operatie die zo veel tijd kostte dat de dwangsommen opliepen tot 800.000 euro. Hoewel dat bedrag al stevig werd herleid, ziet de schuldbemiddelaar geen andere oplossing dan het huis te verkopen.

Kwijtschelding

In zijn arrest toonde het arbeidshof zich vrijdagochtend onverbiddelijk: het beroep van de man is afgewezen en hij moet zijn huis verkopen om de dwangsommen te betalen. De rechter besliste wel om de schulden gedeeltelijk kwijt te schelden. Het bedrag waarvoor het huis verkocht wordt, wordt afgehouden van de nog te betalen 800.000 euro. Het resterende bedrag wordt kwijtgescholden.

In de praktijk zal het arrest binnen de week aan de schuldbemiddelaar worden bezorgd en die kan meteen actie ondernemen. Eerst zal Alain de kans geboden worden om het huis uit de hand te verkopen. Als hij dit weigert, zal het tot een openbare verkoop kopen.

Alain is alvast niet van plan om zijn huis te verkopen. “Dit is de plek waar ik ben opgegroeid en ik zal alles in het werk stellen om de verkoop te verhinderen. Ik zal eerst opnieuw rond de tafel gaan zitten met de buren, als zij dit wensen. Als dit niet lukt, zal ik nagaan welke juridische middelen ik nog heb. Misschien starten we zelfs een crowdfunding om de verkoop af te wenden. Desnoods stap ik naar het Europees hof van de rechten van de mens.”