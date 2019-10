Na Eden Hazard nu ook Neymar aan de schandpaal genageld, staat de Braziliaanse superster “te dik”?

Superster Neymar blijft voorlopig het nieuws domineren. Op sociale media is een opvallende foto opgedoken, waarbij de Braziliaan toch niet helemaal topfit lijkt. Te dik of niet, oordeelt u vooral zelf.

De voorbije week kwam Neymar nog in het nieuws toen de Daily Mailbeweerde dat de flamboyante flankspeler deze zomer dicht bij een transfer naar Man.United stond. Toch viel de deal uiteindelijk nog in het water, volgens bronnen omdat de PSG-speler té vaak de bloemetjes buiten zette en dus te weinig discipline vertoonde.

Even terug naar de transfer van Eden Hazard naar Real Madrid. De Rode Duivel kreeg tijdens de seizoensvoorbereiding felle kritiek omdat hij volgens enkele trainingsfoto’s ‘te dik’ zou staan. Bondscoach Robert Martinez verdedigde toen nog de scherpe commentaren. “Met of zonder overgewicht, Hazard kan ons met zijn talent op elk moment overweldigen, verrassen en het verschil maken”, merkt de Spanjaard op.

Eden Hazard in actie in de Champions League tegen Club Brugge. Foto: Photo News

Spottende commentaren

Nu lijkt ook Neymar hetzelfde lot beschoren. Op social media doet een foto de ronde waarop de Braziliaanse international gespot wordt met “een buikje” tijdens de interland tegen Senegal (1-1). De (sarcastische) commentaren op twitter lieten niet lang op zich wachten. “Neymar heeft nog meer overgewicht dan Hazard”of “Wat een beest” zijn maar enkele spottende voorbeelden.

Als klap op de vuurpijl raakte de ‘duurste transfer aller tijden’ in de volgende interland tegen Nigeria (1-1) ook nog eens geblesseerd. Neymar zal zo’n 4 weken uit zijn en mist onder meer het Champions League-duel tegen Club Brugge. Topfit of niet, de 27-jarige balvirtuoos zorgde in vijf optredens voor PSG toch al voor vier cruciale doelpunten in de Ligue 1. En dat is toch uiteindelijk wat van een aanvaller verwacht wordt, niet?