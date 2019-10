Carles Puigdemont verschenen voor Brusselse onderzoeksrechter

Carles Puigdemont, de ex-minister-president van Catalonië, heeft zich vrijdag aangeboden bij de Brusselse onderzoeksrechter. Dat bevestigt zijn advocaat Paul Bekaert.

Het Spaanse gerecht had maandag een nieuw Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Puigdemont. Spanje wil Puigdemont vervolgen omdat hij in 2017 een referendum organiseerde en zo inging tegen de Spaanse grondwet.

Volgens Bekaert zal de onderzoeksrechter vrijdag beslissen of het aanhoudingsbevel al dan niet doorgestuurd wordt naar de raadkamer, die moet beslissen over de overlevering. Bekaert zegt dat Puigdemont waarschijnlijk voorwaardelijk in vrijheid gesteld zal worden, in afwachting van een beslissing over een overlevering.