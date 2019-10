Sammy Mahdi gooit zich in strijd om voorzitterschap CD&V

Sammy Mahdi stelt zich kandidaat om de nieuwe voorzitter van CD&V te worden. Dat maakt de jongerenvoorzitter van de partij vrijdagmiddag zelf bekend op Facebook. Hij is de vierde christendemocraat die Wouter Beke wil opvolgen.

Sammy Mahdi (36), een Vilvoordenaar met Iraakse roots, is de voorzitter van Jong CD&V. Hij ontpopte zich op korte tijd tot een certitude binnen de partij met zijn flamboyante stijl en goede communicatie. Ook zijn passage in De slimste mens ter wereld, waar hij zijn hond Pamuk trouw aan zijn zijde had, leverde hem veel bekendheid op.

De jongerenvoorzitter van CD&V werd al lang getipt als kandidaat-voorzitter en doet het nu ook. Hij is een buitenbeentje en kan de verkiezingsstrijd – letterlijk ook – kleuren. Dat hij zijn aankondiging via sociale media doet, is voor hem ook symbolisch. CD&V kreeg al een tijd het verwijt afwezig te zijn op nieuwe media en daarom ook weinig jonge kiezers aan te trekken. Mahdi wil dat veranderen.

Maar de keuze van Mahdi zal het interne debat ook inhoudelijk kleuren. Hij is de vierde kandidaat, maar de eerste die ook duidelijk inhoudelijke keuzes naar voren schuift. Zoals de combinatie tussen arbeid en gezin waar de partij volgens hem meer werk van moet maken. Of de C van CD&V die duidelijker moet worden ingevuld en de strijd tegen radicalisering of aanvallen op onze samenleving. “Noem het rode lijnen of Chinese muren, maar bewaken zullen we ze.”

Het oude begrip rentmeesterschap haalt Mahdi ook van stal. Het betekent dat je de samenleving goed moet achterlaten voor onze kleinkinderen. Het houdt volgens de voorzitter van Jong CD&V in dat de partij veel feller moet gaan voor het klimaat of voor een gezonde begroting.

Vier kandidaten

De aanzet voor een inhoudelijk debat zal er wellicht voor zorgen dat ook het West-Vlaamse Kamerlid Hendrik Bogaert zich kandidaat zal stellen. Hij vreesde voor een te weinig inhoudelijke strijd, maar nu Sammy Mahdi ook in de ring stapt, kan hij zijn verhaal ertegenover plaatsen.

De opvolging van Wouter Beke als voorzitter van CD&V leek lange tijd een moeilijke zaak te worden omdat de kandidaturen uitbleven, maar de voorbije dagen veranderde dat. Met Sammy Mahdi erbij zijn er nu al vier kandidaten, met ook nog Vincent Van Peteghem, Katrien Partyka en Raf Terwingen.

