Gemeentelijk rampenplan afgekondigd na ongeval met vrachtwagen die toxische stoffen vervoert

Mol - De burgemeester van Mol heeft het gemeentelijk rampenplan afgekondigd op advies van de brandweer na een zwaar ongeval met een vrachtwagen die toxische en licht ontvlambare stoffen vervoert.

Het ongeval gebeurde op de Zuiderring (N71) ter hoogte van de Postelsesteenweg. Er vielen geen gewonden, maar de weg is er gezien de veiligheidssituatie volledig afgesloten in beide richtingen. Het verkeer wordt lokaal omgeleid, via de Kiezelweg en de Paviljoenstraat.

Brandweer en politie zijn ter plaatse en de crisiscel van de gemeente is samengeroepen om te bekijken of er bijkomende maatregelen moeten worden genomen. De bewoners wordt aangeraden ramen en deuren gesloten te houden.