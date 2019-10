Belfius sluit 23 kantoren, maar er vallen geen ontslagen

Belfius sluit 23 kantoren. Dat is vrijdag op een ondernemingsraad bekendgemaakt, zo is uit goede bron vernomen. Er verdwijnen 35 functies, maar niemand verliest zijn baan. De vakbonden bevestigen het nieuws.

Belfius telt 638 kantoren, waarvan 153 eigen agentschappen. De rest zijn zelfstandige kantoren. Van de 153 eigen kantoren, sluiten er nu 23 kleinere kantoren.

De vakbonden bevestigen het nieuws. Volgens Pierre Verelst van de Franstalige christelijke bediendebond CNE liggen de getroffen kantoren in Vlaanderen. De sluitingsplannen komen niet als een verrassing voor de vakbonden. “Maar wat ons kwaad maakt, is dat het personeel in het kantorennetwerk al overbelast is, en dat de werkdruk niet zal verminderen”.

Door de sluitingsplannen gaan 35 functies verloren. Niemand zou zijn baan verliezen. De betrokken werknemers kunnen terecht in andere kantoren of elders bij Belfius.