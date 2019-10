Gedaan met het ‘geheugenverlies’ van verdachte in Pokémonmoord? “Jonny zal een echte verklaring afleggen”

Antwerpen / Heist-op-den-Berg - Advocaat Jan De Man heeft er bij zijn cliënt Jonny Van den Broeck op aangestuurd om alles op tafel te leggen bij het verhoor vanmiddag. Dat zei hij vrijdag tegen de jury. “Ik hoop dat hij dat ook zal doen, dan kunt u die nieuwe informatie meenemen bij de beoordeling van deze zaak.” Jonny Van den Broeck staat vanaf vandaag terecht voor de moord op Shashia Moreau in februari 2017.

Het verhoor van Jonny Van den Broeck begint om half twee vanmiddag, maar zijn advocaat liet al weten dat hij niet langer zal zwijgen. “De houding die hij tot nu toe had aangenomen, was onhoudbaar. Het onderzoek heeft lang aangesleept en dat ligt grotendeels aan de man achter mij. Ik hoop dat hij tijdens de ondervraging de volledige informatie zal geven. Dan kunnen we op het eind van de rit bekijken waaraan hij precies schuldig is.”

Walter Damen, die de belangen van de vader van Shashia verdedigt, vindt het spijtig dat Jonny Van den Broeck nu pas alles zou willen vertellen. “Dat is een handicap, dat heeft ons de kans ontnomen om tijdens het onderzoek bijkomende zaken te laten onderzoeken. Maar het is eindelijk zo ver dat hij een verklaring zal afleggen. We zullen daar kritisch naar luisteren en waken over de échte waarheid.”

Ook Ingrid Janssens, advocaat van de moeder, stiefvader, halfbroer en grootvader van Shashia, zei de verklaring kritisch te zullen evalueren.