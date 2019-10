Enorme rookpluim door industriebrand bij Recticel: “Hou ramen en deuren gesloten”

Wetteren - In een opslagplaats van chemiebedrijf Recticel in Wetteren is vrijdagmiddag brand ontstaan. Daardoor ontstond een enorme zwarte rookpluim. Buurtbewoners moeten ramen en deuren gesloten houden. Er zijn geen gewonden.

De brand ontstond vrijdagmiddag in een opslagplaats van het bedrijf. Meteen was een gigantische pikzwarte rookpluim te zien, maar die rookontwikkeling was snel voorbij. De brandweer kwam massaal ter plaatse en laat alles nu gecontroleerd uitbranden. Buurtbewoners wordt gevraagd ramen en deuren gesloten te houden.

Recticel is een Belgische schuimrubberfabrikant.