Vlaamse taskforce over Brexit komt maandag bij elkaar

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) roept maandagochtend de kerngroep van de Vlaamse Brexit Taskforce bij elkaar. Jambon is naar eigen zeggen hoopvol voor de stemming in het Britse Lagerhuis, zaterdag.

De onderhandelaars van de Europese Unie en de Britse regering hebben een nieuw akkoord over de Brexit. Dat kreeg al groen licht van de Commissie en ook de Britse premier Boris Johnson schaart zich erachter. Hij moet nu voldoende stemmen zien te vergaren voor de zitting van het Lagerhuis op zaterdag.

Maandagochtend komt de kerngroep van de Vlaamse Brexit Taskforce samen, met minister-president Jan Jambon (N-VA), minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) en minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Daarnaast nemen ook onder meer de Vlaamse havens, de werkgeversorganisaties en de Vlaamse reders deel.

De bedoeling is om alle Vlaamse maatregelen nog eens te overlopen en in dialoog te treden met de spelers die het eerst en het zwaarst getroffen zouden worden, is te horen bij het kabinet-Jambon. “De vorige Vlaamse Regering heeft al heel veel en goed voorbereidend werk gedaan. Maandag bekijken we wat er nog moet gebeuren om alles zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen.”

“Best mogelijke van alle scenario’s”

Jambon is naar eigen zeggen hoopvol voor de stemming in het Lagerhuis. “Sowieso heeft de Brexit negatieve gevolgen voor de Vlaamse economie, maar de deal waarover nu gestemd wordt, is de best mogelijke van alle scenario’s die op tafel liggen. Maandagochtend evalueren we de nieuwe situatie en gaan we onmiddellijk met de sectoren in overleg om te kijken wat de meest dringende stappen zijn die al dan niet moeten genomen worden.”