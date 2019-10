Wereldprimeur: allereerste volledig vrouwelijke ruimtewandeling is momenteel aan de gang

De allereerste volledig vrouwelijke ruimtewandeling is momenteel aan de gang, zo meldt het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA vrijdagnamiddag. De Amerikaanse astronautes Christina Koch en Jessica Meir zweven samen buiten aan het Internationaal Ruimtestation ISS om een uitgevallen stroomregelaar voor de elektrische batterijen te vervangen.

De NASA benadrukte eerder dat de panne geen impact heeft voor de zes bemanningsleden of de lopende experimenten. Wel kunnen eerder deze maand geplaatste lithium-ion batterijen geen extra stroom leveren, wat weer niet wegneemt dat er voldoende stroom is.

Er hebben al veel vrouwen een ruimtewandeling gemaakt, maar steeds met een man erbij. De primeur voor het eerste exclusief vrouwelijk uitje was met veel bombarie voor eind maart, met in de hoofdrollen Koch en Anne McClain, aangekondigd. Maar het liep toen op een sisser af want in de spacemeccano was meer één passend ruimtepak voor de twee dames aan boord. En waardoor de NASA bakken kritiek over zich heen kreeg.

McClain is ondertussen terug op de begane grond, terwijl vorige maand Jessica Meir in het ISS is aangekomen.

De NASA plande hun gezamenlijke ruimtewandeling aanvankelijk voor 21 oktober, maar besloot deze naar de deze week te vervroegen na andere, voor deze en volgende week voorziene, uitjes te hebben uitgesteld.

De opvarenden van het ISS zijn in een reeks van snel opeenvolgende ruimtewandelingen bezig oude batterijen voor het opslaan van zonne-energie door efficiëntere lithium-ion batterijen aan het vervangen.

