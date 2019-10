Waarom je plots overal lieveheersbeestjes ziet - en dat eigenlijk slecht nieuws is

Schrik niet als je plots overal in huis lieveheersbeestjes ziet zitten. Het gaat meestal om Aziatische ‘inwijkelingen’ die in deze tijd van het jaar massaal onze huizen binnendringen op zoek naar een warm plekje om te overwinteren. Helaas zijn ze niet zo schattig als ze er uit zien, want deze ‘lookalikes’ met kannibalistische trekjes bedreigen onze eigen inheemse lieveheersbeestjes.