De raadkamer buigt zich op 29 oktober over het Europees aanhoudingsbevel tegen Carles Puigdemont. Dat meldt het Brusselse parket.

De ex-minister-president van Catalonië heeft zich donderdag aangeboden bij de politie, waarna hij voor de onderzoeksrechter is geleid. Die onderzoeksrechter heeft hem na het verhoor vrijgelaten onder voorwaarden. Puigdemont heeft zich verzet tegen zijn overlevering aan Spanje zodat het nu de raadkamer is die moet beslissen of het EAB uitvoerbaar verklaard wordt.