Luipaard dat verlamd raakte na aanval opnieuw losgelaten in het wild: “Zijn herstel was wonderbaarlijk om te zien”

Na maandenlang intensief revalideren is een jong luipaard weer vrij gelaten in het wild in West-India. Maandenlang werd het dier gemonitord en intensief behandeld met fysiotherapie, massages en begeleide wandelingen. “Hij kwam hier binnen in zo een kritieke toestand. Zijn herstel was wonderlijk om te zien”, vertelt een van de boswachters.

In West-India vonden enkele boswachters een jong luipaard terug in een natuurgebied. Het dier was amper een jaar oud en kon zich niet bewegen. Eenmaal dat ze het dier beter konden bekijken, merkten de boswachters op dat het waarschijnlijk was aangevallen door een ouder luipaard. Er waren enkele open wonden die duidde op een aanval, maar het grootste probleem was groter dan dit. Het dier leed namelijk aan schade aan zijn zenuwen waardoor het verlamd was en dus niet meer voor zichzelf kon zorgen.

