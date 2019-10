AA Gent-trainer Jess Thorup legt uit waarom hij zijn ploeg aanpaste tegen Club Brugge

AA Gent stoomde de voorbije maanden als een pletwals over de tegenstanders heen als het mocht aantreden in de Ghelamco Arena. Zo bleef het - sinds de laatste speeldag van Play-off 1 vorig seizoen - maar liefst tien duels op rij ongeslagen.

Mochten de Buffalo’s ook morgenavond de drie punten thuis weten te houden realiseren ze meteen een clubrecord: “Natuurlijk ben ik blij met onze reeks voor eigen publiek in de competitie. Als we deze reeks doortrekken, zitten we op de goede weg maar we moeten ook wel op verplaatsing meer punten halen”, zette Jess Thorup deze middag toch meteen de toon voor de komende weken.

“Je moet beseffen dat we daar ook eens moeten bij stilstaan en ik heb het daar ook deze week ook uitgebreid over gehad met de spelers. Daar moeten we iets aan doen want we moeten ook uitduels winnen. Bovendien oogt ons uitprogramma de komende weken niet min: we spelen achtereenvolgens op bezoek bij Sint-Truiden, Anderlecht, Wolfsburg en Genk. Maar als je aan de top van de rangschikking wil meedraaien, moet je ook buitenshuis presteren.”

Toch wacht er AA Gent echt eerst nog een thuiswedstrijd, tegen Waasland-Beveren dat al vier duels op rij ongeslagen bleef: “Zij wonnen één keer en speelden drie keer gelijk in hun laatste vier duels. Ze spelen heel compact en beschikken voorin over enkele jongens met een echte X-factor. We moeten zeker rekening houden met hun spelers maar we zullen toch weer de focus op ons eigen spel leggen. Want vergis je niet: ik zou maar wat graag een elfde keer op rij voor eigen publiek winnen.”

Vermoeide Lustig was reden voor ander systeem tegen Club Brugge

Daarnaast kwam Thorup ook nog even terug op de 4-0 nederlaag op bezoek bij Club Brugge: “Ik sprak toen met Mikael Lustig de dag voor het duel Brugge en hij vond dat hij wat vermoeid was en niet op topniveau was. Daarom besloot ik om hem te laten rusten. En als ik keek wie er nog op rechts kon spelen - Castro-Montes was out - bleken de opties niet zo ruim. Mede daarom besliste ik tegen mijn gewoonte in om ook eens wat meer rekening te houden met de tegenstander en hun sterktes.”

“Maar ik voelde al tijdens de rust dat dit niet de juiste optie was We stuurden al meteen bij met een tweede spits en kozen terug voor de ruit op het middenveld. Een 1-1 vlak voor rust had ook al een groot verschil kunnen uitmaken maar we moeten toegeven dat de tegenstander die dag misschien te sterk was maar daarnaast waren ook mijn wijzigingen niet perfect. Dit zijn ook leermomenten en vaak leer je meer uit een nederlaag.”

Ook Dylan Bronn beleefde op Jan Breydel niet meteen de fijnste dag van zijn loopbaan, de Frans-Tunesische centrale verdediger liet zich op enkele foutjes betrappen en dat zit de Tunesische international blijkbaar nog steeds dwars: Het was goed voor Dylan dat hij even met het nationale elftal aan de slag kon: zo speelde hij die interland tegen het Kameroen van Michael Ngadeu. Vanochtend sprak ik nog met hem en hij is nog steeds teleurgesteld na die partij tegen Brugge want hij kan duidelijk beter. Dat zagen we vorig seizoen. Maar hij is intelligent genoeg en ik maak me dan ook geen zorgen om hem.”