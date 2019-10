Onthoofd KV Mechelen ontvangt Antwerp: “Geen schrik om in een zwart gat te vallen”

Aan streekderby’s geen gebrek op speeldag 11 in de Jupiler Pro League. Zaterdag staan KV Kortrijk en Zulte Waregem tegenover elkaar. Een dag later krijgt KV Mechelen het bezoek van Antwerp. Twee ploegen die met elk zeventien punten voorlopig in de top 6 kamperen.

Malinwa verschijnt niet op volle sterkte aan de aftrap. Arjan Swinkels zit zijn eerste van twee schorsingsdagen uit. Ook Rob Schoofs neemt nog een keer op het strafbankje plaats. Wouter Vrancken acht zijn kern echter sterk genoeg om die hiaten op te vullen. “Als trainer reken je natuurlijk liever op al jouw spelers, maar ik heb geen schrik dat we nu in een zwart gat vallen. Anderen moeten hun afwezigheid kunnen opvangen.”

Met Gustav Engvall (knieligament) ligt er nog een derde titularis in de lappenmand. De Zweed is bijna terug na een inactiviteit van tweeënhalve maand. “Gustav traint intussen weer op het veld, zij het individueel vooralsnog. Hij moet de pijn in zijn knie leren overwinnen”, aldus Vrancken. “Ook voor Laurent Lemoine (adductoren) is een doorbraak in zicht. Vermoedelijk zit er een zenuw gekneld die al lange tijd voor onverklaarbare pijn zorgt. Daar hebben we maandag uitsluitsel over. Laurent heeft het mentaal zéér moeilijk. Vergeet niet dat hij normaal midden juli weer fit moest zijn.”

Voor de tweede speeldag op rij is het AFAS Stadion uitverkocht. Zondagnamiddag zullen net als tegen Club Brugge 16.500 supporters de match bijwonen. “Hopelijk kunnen we dat nog een aantal keer verwezenlijken dit seizoen. (lacht) Ik merkte vorig jaar al dat alle actoren in deze club goed aan elkaar hangen. Een extra argument om mensen naar het stadion te lokken is dat ze zich kunnen identificeren met wat er op het veld gebeurt. Tot nu toe hebben we de punten gepakt die we moesten pakken.”