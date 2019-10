Goed nieuws voor de voetballiefhebber: Kevin De Bruyne is opnieuw speelklaar

Kevin De Bruyne is hersteld van zijn liesblessure. Hij kan zaterdag - aftrap om 18u30 - dus zijn comeback maken in de competitiewedstrijd op het veld van Crystal Palace, de ploeg van Christian Benteke.

Pep Guardiola, zijn coach bij de Citizens, bevestigde vanmiddag tijdens een persmoment dat De Bruyne “terug” is. Onze landgenoot blesseerde zich op 28 september op het veld van Everton, waar hij met zijn achtste assist van deze competitie een aandeel had in de 1-3 zege. ‘KDB’ miste vervolgens de Champions Leaguewedstrijd tegen Dinamo Zagreb (2-0), de competitiematch tegen Wolverhampton (0-2 verlies) en de interlands van de Rode Duivels tegen San Marino (9-0) en Kazachstan (0-2). (belga)