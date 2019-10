Verdachte van Pokémonmoord doet na 2,5 jaar onverwachte bekentenis: “We hebben seks gehad. Ruwe seks. Na tien minuten ademde ze niet meer”

Heist-op-den-Berg - 2,5 jaar heeft Johny Van Den Broeck (27) volgehouden dat hij zich door geheugenverlies niet meer herinnerde wat er met Shashia Moreau (20) gebeurd was. Maar op het proces rond haar dood kwam hij vrijdagnamiddag dan toch met een andere verklaring. Een bekentenis. “We hebben wurgseks gehad”, zo gaf hij voor het eerst toe. “En dat is ontspoord.”

Geheugenverlies. Hij wist simpelweg niet meer wat er op dinsdag 7 februari 2017 gebeurd was met Shashia Moreau (20), het meisje wier lichaam misbruikt en vermoord in zijn tuin gevonden werd. Zijn DNA zat in haar lichaam, haar bloed op zijn kleding. Maar Johny Van Den Broeck (27) deed 2,5 jaar alsof hij alles vergeten was. Tot hij vrijdag tijdens zijn verhoor plots wel begon te praten over die bewuste dag. “Ik heb haar ontmoet aan het station en dan zijn me naar mij thuis gegaan”, verklaarde de beschuldigde. “Dat was zo’n vijf minuten stappen. Ik weet niet meer waarover we toen gepraat hebben, maar allicht ging het over Pokémons.”

“Mijn handen aan haar keel gezet”

Toen ze bij hem op het appartement kwamen, heeft Shashia eerst de Pokémonfiguurtjes in zijn kast bekeken. “Onze ontmoeting is daarna vrij snel geëvolueerd naar seksueel contact. Ik ben haar achterwerk beginnen te betasten, wat tot kussen leidde. Daarna gingen we naar de slaapkamer. Shashia verzette zich niet.” Volgens Van Den Broeck was de seks dus met wederzijdse toestemming, het verdere assisenproces moet nu uitwijzen of die verklaringen kloppen.

Tijdens eerdere verhoren bij de politie en de onderzoeksrechter had de beschuldigde dat seksuele contact nooit toegegeven. “Ja, we hebben seks gehad. En dat is - euh - ontspoord.” Als de voorzitter hem vroeg wat dat precies betekende, antwoordde Van Den Broeck “dat het eerst normaal was, dan gevorderd, maar ruwer”. “Geen SM-toestanden of zo. Gewoon harde seks. Intensiever, gewoon. Het duurde tien minuten en dan hoorde ik dat ze niet meer ademde en ben ik in paniek geslagen. Ik had mijn handen aan haar keel gezet en ik heb volgens mij harder doorgeduwd dan ik zelf doorhad. Ze was fragiel...”

Naar Hubo om spade

Van Den Broeck - die rustig praat, zonder emoties te tonen - heeft naar eigen zeggen “drie à vier minuten geduwd”. “Maar ik dacht niet dat het te hard was. Maar ze heeft het niet overleefd, dus ja… Het was te hard.” Pas nadat hij klaargekomen was, had hij door dat ze niet meer bewoog. “Ze heeft zich op geen enkel moment verzet. Niet verbaal, niet lichamelijk.”

Zodra hij besefte wat er gebeurd was, sloeg hij tilt. “Ik dacht: als ik nu de hulpdiensten bel, is het sowieso te laat. En ze gaan me nooit geloven dat het een ongeval was. Het zal nu misschien anders overkomen, maar het was echt een ongeval. Ik heb al mijn opties overlopen en ben toen naar de Hubo gegaan om spade te kopen. Reanimeren? Dat is niet in mij opgekomen.”

Toen hij terug was van de Hubo, heeft hij haar bebloede kleren proberen te wassen. “Daarna heb ik een put gegraven in de tuin. Toen ik zag dat die niet lang genoeg was, heb ik haar samengebonden om haar erin te krijgen.”

Vervolgens gaat Van Den Broeck naar de Media Markt. Alsof er niets gebeurd was. “Ik dacht gewoon zo normaal mogelijk te doen. En er werkt iemand die ik ken. Tegen die persoon heb ik gezegd dat ik Shashia al van ’s ochtends niet meer gezien had.”

Na zijn bezoekje aan de Media Markt ging Van Den Broeck ook nog werken in de McDonald’s in Burcht.

Foto: Jan Van der Perre

Pokémonkaarten

Shashia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg werd op dinsdag 7 februari 2017 door haar familie als vermist opgegeven. Al snel werd duidelijk dat ze op haar vrije dag naar Antwerpen was gegaan en dat ze had afgesproken met Jonny Van Den Broeck (27). Ze zouden Pokémonfiguurtjes ruilen, hun gedeelde hobby. Van Den Broeck zag hun afspraak echter eerder als een kans op een date, zo gaf hij vrijdag opnieuw toe. Hij had haar via ­Facebook al wel vaker gevraagd om af te spreken, steeds tevergeefs. Het meisje, dat in de binnenspeeltuin van haar mama werkte, was niet geïnteresseerd in hem. Wel in zijn Pokémonverzameling.

De twee ontmoetten elkaar in het Centraal Station van Antwerpen. Onder het oog van de veiligheidscamera’s, zo bleek uit het onderzoek. Tien minuten later registreerde een camera dat het duo de woning van Johny aan de Van Stralenstraat binnenging. Uren aan opnames werden bekeken, maar op geen enkel beeld was te zien dat het meisje de woning nadien verliet.

Chatten met zichzelf

In de daaropvolgende uren probeerde de kerel zich met alle mogelijke middelen een alibi te verschaffen. Hij gebruikte onder meer de gsm van het meisje om met zichzelf te chatten en liet zo uitschijnen dat zij hun afspraak geannuleerd had.

LEES OOK. Proces Pokémonmoord: haar lichaam lag in zijn tuin, haar bloed zat op zijn kleren, maar zelf beweert hij zich niks te herinneren

Bij een huiszoeking in zijn woning zag de politie dat zijn tuin recent werd omgewoeld. Bij graafwerken werd het naakte, vastgebonden lichaam van het meisje gevonden. Ze was misbruikt en vermoord. Speurders vonden haar bloed op zijn kleding en zijn DNA in haar lichaam.

Geheugenverlies

Ondanks alle bewijzen tegen hem hield Jonny Van Den Broeck vol dat hij zich niets herinnerde van de feiten. Hij bleef vasthouden aan dat geheugenverlies, hoewel dat volgens de gerechtspsychiater meer dan waarschijnlijk geveinsd was.

Maar vrijdagochtend leek plots de mogelijkheid te bestaan dat er toch een verklaring zou komen. Advocaat Jan De Man, die nog maar sinds eind juni samen met meester Ilse Buyst voor hem optreedt, had gezegd dat hij de beschuldigde duidelijk gemaakt had dat hij maar beter alles kan vertellen. “Ik heb de indruk dat hij dat begrijpt en ik hoop dat hij straks in zijn verhoor volledige duidelijkheid zal scheppen over wat er gebeurd is”, stelde meester De Man toen. Hij liet ook uitschijnen dat er zich mogelijk een herkwalificatie van de feiten opdringt.

Walter Damen, die de belangen van de vader van Shashia verdedigt, zei voor de verklaring dat hij het spijtig vond dat Jonny Van den Broeck nu pas alles zou willen vertellen. “Dat is een handicap, dat heeft ons de kans ontnomen om tijdens het onderzoek bijkomende zaken te laten onderzoeken. Maar het is eindelijk zo ver dat hij een verklaring zal afleggen. We zullen daar kritisch naar luisteren en waken over de échte waarheid.”

De langverwachte verklaring kwam er vrijdagnamiddag, na 2,5 jaar.